Äripäeva juhtkiri: Ratas, unusta presidendikoht

Lisaks Eesti Ekspressi poolt avalikustatud maksumaksja rahaga prassimisele meenutab leht, et tegu pole Keskerakonna jaoks esimese sedalaadse skandaaliga; värskelt on üleval Mailis Repsi ametist viinud riigi raha väärkasutus, Mihhail Korbi ja Porto Franco kaasus ning Jana-Helen Juhaste kahtlane annetus.

Kas see on muutunud, Edgar Savisaare stiilist puhastunud Keskerakond, mida Jüri Ratas esimeheks tõustes lubas, küsib Äripäev ning vastab ise, et mõistagi mitte.