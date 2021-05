KAART | Reoveeuuringu juht Tanel Tenson: selle nädala tulemused on rõõmustavad

Reoveeuuring 13.05.2021

Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor, reovee uuringut juhtiv Tanel Tenson rääkis Delfile, et selle nädala tulemus on rõõmustav: “Viiruseleid tasapisi langeb.” Ta tõi positiivsena välja nii selle, et paljud linnad ja asulad on viirusepildis muutunud roheliseks, kui ka seda, et üldine viirusekontsentratsioon üle Eesti on saavutanud teatava stabiilsuse.