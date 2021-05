Kaja Kallas kaotas eelarverea, millelt Jüri Ratas priiskavaid kulutusi tegi

Ratase erakonnakaaslane, riigihalduse minister Jaak Aab kaitses kulutamisotsuseid: "Jüri Ratas ei ole teinud ühtegi kulutust isikliku kasu eesmärgil." Ta juhtis tähelepanu täna riigikogu esimehe ametit pidava mehe töökusele: "Ta on teinud palju tööd ja suhelnud inimestega mitte ainult tööpäevade, vaid ööpäevade raames."

Aab pidas nii tänasel pressikonverentsil kui ka intervjuus Delfiga küsitavaks Ekspressi artikli ajastust: "Ma ei öelnud, et ma kahtlustan midagi, aga kummaline on, et kolm kuud uuritakse, varem välja ei tulda, aga tullakse nüüd."