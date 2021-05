Iisrael saadab täiendusi vägedele Gaza piiril

Varem teatati, et sõdureid valmistatakse ette võimalikuks maapealseks operatsiooniks, mis meenutab samasuguseid sissetunge Iisraeli-Gaza sõdade ajal 2014. aastal ning aastatel 2008-2009.

„On vägesid, mida liigutatakse piiride suunas,” ütles Iisraeli kaitseväe esindaja, kolonelleitnant Jonathan Conricus. „See on ettevalmistav samm.”

Conricuse sõnul on teenistusse kutsutud ka 3000 reservväelast ning valitsus andis sõjaväelastele piiril käsu valmistuda kõigiks võimalikeks sündmusteks ja eskalatsiooniks.

„Nad on seal lahinguprotseduuris, põhimõtteliselt valmistuvad lahinguks, see on see, mida nad teevad,” ütles Conricus. „Aga see ei ole tingimata esimene asi, mida me homme hommikul teeme, meie fookus on vaenlase võimekuste vähendamine.”

Hamasi juhitud tervishoiuministeerium Gazas teatas aga täna, et esmaspäeval alanud Iisraeli õhurünnakutes hukkunute arv on kasvanud 83-ni ja vigastatuid on üle 480. Hukkunute hulgas on vähemalt 17 last.

Iisraeli meedikute teatel on Gazast lastud rakettide tõttu Iisraelis hukkunud seitse inimest, sealhulgas kaks last.

Iisraeli kaitseväe sõnul on Hamas ja teised palestiinlaste relvarühmitused lasknud Iisraeli üle 1500 raketi.

Hamasi sõjalise tiiva esindaja Abu Ubaidah ütles, et on vähe märke konflikti kiire vaibumise kohta. Ta hoiatas, et Hamasi tegevuses Iisraeli vastu mingeid punaseid jooni ei ole.