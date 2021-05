Kas vajate uut kindlasti vaatamist väärivate filmide nimekirja? Siin on viis fantastilist filmi, mida kohe vaadata

Bloodshot





Pärast seda, kui Bloodshotti tulistatakse, äratab Bloodshoti ellu teadlaste meeskond, kes talle üliinimliku jõu ja tervendamisvõime annab. Nanotehnoloogiaga relvastatud veenidega on ta üks peatamatu jõud – veel võimsam kui silmapilkse terveksravimise võime. Ent kui ettevõte tema meele ja mälestustega manipuleerida otsustab, peab Garrison asuma meeleheitlikule missioonile, et teada saada, mis on päris ja mis mitte ning kes ta tegelikult on.

Bad Boys for Life / Pahad poisid kogu eluks

Mehhiko narkoparuni naine ja poeg alustavad kättemaksuhimulist katset tappa kõik tema kohtuprotsessis ja vangistamises osalenud inimesed, sealhulgas Miami uurija Mike Lowrey. Kui Mike saab haavata, liitub ta partner Marcus Burnetti ja uue eliitametnike meeskonnaga, et järeleandmatule Amando Armasele vastu astuda. Kuid vana kooli vaheda meelega politseinikud peavad varsti õppima oma uute eliitkolleegidega läbi saama, kui kavatsevad kõrvaldada kuritahtliku kartelli, kes nende elu ohtu seab.



Charlie inglid

Maailma targimad, vapraimad ja koolitatuimad naised on üle maailma laiali ning nüüd on mitmed inglite tiimid, keda kõiki juhendab nende oma Bosley, valmis võtma lahendada ka kõige raskemaid ülesandeid. Elena Houghlin on teadlane, insener ja leiutaja, kes on loonud Calisto – säästva energiaallika, mis muudab murranguliselt viisi, kuidas inimesed oma võimu kasutavad. Kui aga tipptasemel tehnoloogia satub valedesse kätesse, pöördub Elena abi saamiseks Townsendi detektiivibüroo poole. Nüüd on inglite – Jane’i, Sabina ja äsja tööle võetud Elena ülesanne Calisto enne tagasi saada, kui keegi selle massihävitusrelvaks muudab.

Jumanji: The Next Level