Ajakiri Pere ja Kodu saab uue peatoimetaja ja Eesti Ekspress uue peatoimetaja asetäitja

„Olen Pere ja Kodu kaante vahele kirjutanud viis aastat, sellest kolm koosseisulise toimetajana. Viimasel aastal olen pea iga kuu olnud tasuliste veebilugude 30 loetuma autori seas esikümnes, esikohta pole kätte saanud, paaril korral aga teise koha küll. Olen ülimalt tänulik ja põnevil sellest võimalusest ja väljakutsest, mis mu ellu saabus. Asun peatoimetaja ametikohale suure pühendumise ja optimismiga, see saab üks äge sõit olema! Mul on hea meel, et olen saanud kogu oma Pere ja Kodu koosseisulise aja praeguse peatoimetaja Kerttu kõrval tihedalt astuda, ammutades temalt suurt energiat ja teadmisi, mida saan nüüd ise Pere ja Kodu nii paber- kui veebiväljaande juhtimisse koos kolleegidega rakendada. Praeguse peatoimetaja kingad on küll suured ja tekitavad teatavat aukartust, kuid ilma väikse närvita vist polekski asi päris õige,“ lausus Järvsaar.

Pere ja Kodu senine peatoimetaja Kerttu Jänese asub 1. juunist tööle Eesti Ekspressis, kus temast saab Elu osa juht ja peatoimetaja asetäitja.

„Alustasin Peres ja Kodus põhikohaga tööd 6 aastat tagasi, kui mu väiksem poeg oli 1-aastane - parimat tööd väikeste laste kõrvalt on raske ette kujutada. Olen seda ajakirja ja toimetust väga armastanud ning usun, et ainult oma väljaannet armastades saabki head tööd teha. Nüüd läheb seesama laps kooli ja ka mina tunnen, et soovin liikuda edasi uute teemadega. Eesti Ekspress on minu lemmikleht olnud teismelise east alates ja alustan seal tööd suure rõõmu ning väikse aukartusega,“ ütles Kerttu.

Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ütles: "Mul on väga hea meel, et Kerttu nõustus Ekspressiga liituma, et meie toimetust veel tugevamaks muuta. Kerttu on näidanud, et ta oskab oma lugejaid parimal viisil ja kaasaegsete ideedega teenida ja on viimane aeg tema talent tuua senisest märksa laiema lugejaskonna teenistusse. Ekspress ja meie truud tellijad saavad sellest ainult võita.“