VIDEO | Ähvardused ja kriitika. Kuidas elavad Narvas Navalnõi toetuseks meeleavalduse korraldajad?

Kommentaatorid Sergeid ei puudutanud, kuid teda üllatas muu. “Kommentaarides kirjutas mu naise tütre õpetaja: neile on vaja korraldada “showdown”, mis tähendab pimedas allees püüdmist, peksmist või tapmist. Mulle tundub, et haridus- ja teadusministeerium peaks sellele tähelepanu pöörama," rõhutab ta.

Selle ja järgnevate videote teema on paralleelmaailm. Vähesed inimesed teavad, kuidas elavad kodutud või tänavakoristajad. Mõne jaoks on teine maailm Venemaa televisioon ja vene köök. Kolmandale on näiteks Delfi portaali majandus- ja poliitikauudised võõrad. Kuid meil kõigil on palju ühist, sarnased probleemid ja soovid. Mis meid ühendab ja milles me kunagi kokku ei lepi? Seda püüame mõista ja asume Delfi lugejatele näitama Oivalise Ajakirjanduse toel. Sarja esimeses osas vaatlesime, kuidas tasuta kapsasupp Lasnamäe sööklas võib päästa kümnete raskustesse sattunud inimeste päeva.