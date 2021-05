VIDEOD ja FOTOD | Lätis hukkusid Ferrariga vastu puud sõitnud mees ja naine. Juht oli kiirete autode fännide ringkondades hästi tuntud

Internetis avaldati ka video, milles on näha hetke ööl vastu tänast juhtunud õnnetusest Ferrariga (vt avavideo). Valvekaamera salvestus näitab, et Ferrari kaotas juhitavuse, paiskus vastu puud ja lahvatas kohe põlema. Salvestuse järgi sõitis Ferrari kannul ka teisi autosid. Läti autohuviliste ringkondades arutatakse võimalust, et Ferrari osales öises ebaseaduslikus võidusõidus, mis on MT_Riga nimelise võimsate autode omanike seltskonna üks regulaarseid üritusi. MT_Riga profiilidelt on nüüdseks videod kihutamistest kustutatud.