VIDEO | Kas märkad ratturit? Pimestav päike tekitab liikluses ohtlikke olukordi

Rein lisab, et ka ka jalgrattur oleks pidanud veenduma enne tee ületamist, et kõik autojuhid on teda märganud, jäänud seisma ja annavad talle teed. "Autojuhil ei ole kohustust anda teed jalgratturile, kui ta ületab ülekäigurada jalgrattal sõites. Seepärast soovitame jalgratturitele, et kui on vaja teed ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalgrattalt maha tulles ja lükates seda enda kõrval," lausus Rein.