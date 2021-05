USA esindajatekoja vabariiklane Liz Cheney võeti erakonnakaaslaste poolt Trumpi kritiseerimise eest juhtivast ametist maha

Teisipäeval ütles Cheney, et tema erakond ei saa tõe eest seista, kui jääb kindlaks Trumpi valeväidetele, et ta võitis presidendivalimised. Esindajatekoja vabariiklased asendavad Cheney ilmselt kellegi Trumpile lojaalsega. Seda sammu peetakse märgiks selle kohta, et Trumpi haare on kuus kuud pärast valimiskaotust erakonnas tugevam kui kunagi varem, vahendab BBC News.