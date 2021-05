Meeletud järjekorrad: tuhanded inimesed ootavad portaalis vaktsineerimise aega

Tänasest on vaktsineerimise aja broneerimine Digiloo portaalis võimalik kõigile vähemalt 40-aastastele lisaks kõigile riskirühma kuulujatele. Lugeja saadetud kuvatõmmiselt selgub, et ootejärjekorras on ligi 3000 inimest. Digilugu on võimeline teenindama korraga 5000 inimest.