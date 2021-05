Meeletud järjekorrad: tuhanded inimesed ootavad portaalis vaktsineerimise aega, samas järjekorras peavad olema koroonatesti tulemuse saajad

Tänasest on vaktsineerimise aja broneerimine digiloo portaalis võimalik kõigile vähemalt 40-aastastele lisaks kõigile riskirühma kuulujatele. Lugeja saadetud kuvatõmmiselt selgub, et ootejärjekorras on ligi 3000 inimest. Digilugu on võimeline teenindama korraga 5000 inimest.

Henri Vaher kirjeldas Delfile, kuidas ta ööl vastu tänast juba digiloos aega käis otsimas. "Kell 00.30 suunas süsteem mind ootejärjekorda. Sel hetkel oli seal üle 1300 inimese ning ooteaeg kuni 18 minutit. Kui järjekorras oli 300 inimest ja jäänud viis minutit, tuli teade - järjekorra liikumine on peatatud. See püsis nii umbes 20 minutit, mille järel loobusin ootamast ning väljusin," kirjutas Vaher.

"Proovisin kell 5.30 uuesti, siis sai ilma järjekorrata kohe patsiendiportaali aegu broneerima. Alguses tekitas segadust see, et kui teenuste alt rippmenüüst valida esimene valik „Covid-19 vaktsineerimine (Pfizer)“, siis vabu aegu Harjumaal ei leidunud, aga kui valisin lihtsalt „Covid-19 vaktsineerimine“, siis oli vabu aegu piisavalt ja sain aja järgmiseks neljapäevaks väga sobivasse asukohta," kõneles Vaher veel. "Huvitav oli ka see, et mõnes kohas (nt Viimsis) näitas süsteem vabasid aegu ka 14. ja 15. maiks, mil 40-49 vanusegruppi veel vaktsineerida ei peaks saama."

Ka ühel teisel Delfi lugejal oli õnne. "Laps tahtis öösel pissile ja äratas mind 1.30 kandis üles. Logisin digiloosse ja sain aja juba selleks reedeks. Ei mingit ootamist. Tegelikult logisin süsteemi ka eelneval õhtul lootusega, et sarnaselt tuludeklaratsiooniga saab varem registreerida. Arvatavasti läks süsteem tööle südaööst," kõneles lugeja Janno.

