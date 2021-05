Iisraeli õhurünnakud tapsid Gazas Hamasi kõrgeid tegelasi, iisraellased istusid raketisaju all varjendites

Teadete kohaselt said mitmed kohad Lõuna-Iisraelis rakettidega pihta ja Sderotis hukkus väike laps, vahendab BBC News.

Hukkunud on 65 inimest Gazas, sealhulgas 14 last, ja seitse inimest Iisraelis.

Vägivald juudi ja araabia segaelanikkonnaga piirkondades Iisraelis viis 374 inimese vahistamiseni eile õhtuks, teatas Iisraeli politsei. Viga on saanud 36 politseinikku.

Iisraeli meedias teatatakse, et riigi linnades ja asulates on jõugud rünnanud nii juute kui ka araablasi.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles eile õhtul, et kavatseb saata linnadesse politseile appi sõjaväe.

Palestiina võitlejad on lasknud Iisraeli rakette alates esmaspäeva õhtust ja Iisrael on vastanud õhurünnakutega Gaza piirkonnas.

Hamasi juhitud tervishoiuministeerium Gazas teatas, et alates konflikti algusest on vigastada saanud üle 360 inimese. Surnud on 65 inimest.