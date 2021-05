Erakorralise meditsiini vastuvõttu pöörduti koroonapandeemia tõttu senisest vähem

Kui aasta-aastalt on erakorraliste patsientide arv olnud tõusuteel, siis 2020. aasta koroonapandeemia vähendas erakorraliste patsientide arvu märgatavalt. 2020. aastal vajas erakorralist meditsiiniabi 72 488 last vanuses 0–14 aastat ja 351 801 üle 15-aastast. Nende arv on aastaga vähenenud vastavalt 32 ja 15 protsenti.

TAI analüütiku Gettrin Kivisilla sõnul on suuremat langust on näha just laste hulgas. Tema sõnul võib seda selgitada asjaolu, et eriolukorra ajal peatati paljude ettevõtete ja asutuste töö, piirid suleti, koolid viidi distantsõppele, inimeste liikumine oli piiratud ning viibiti tõenäoliselt rohkem aega kodus. "See vähendas haiglate andmetel oluliselt kukkumiste, vigastuste, traumade ja muude hooajaliste haiguste tõttu erakorralise meditsiini vastuvõttu pöördumist," selgitas Kivisild. Samuti vähenes reisipiirangute tõttu ka välismaalastest patsientide pöördumiste arv.