Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees plaanib Jüri Ratase vaibale kutsuda

„Tänase Eesti Ekspressi artiklis toodud Ratast ja peaministri bürood puudutavad faktid tekitavad tõsiseid kahtlusi eelmise peaministri kulutuste seaduslikkuses ja riivavad sügavalt paljude inimeste õiglustunnet. Välja toodud tõsiasjad pole mitte ainult eetiliselt taunitavad, vaid on ka korruptsioonihõngulised. Jutt käib avaliku raha sihipärasest kasutamisest. Komisjoni otsene kohus on kuulata ära Ratase selgitused ja teha siis oma järeldused,“ ütles Odinets.

Odinets avaldas lootust, et ka teised erikomisjoni liikmed on sellise istungiga päri. „Eeldan, et poliitilised kaalutlused ei saa siin takistuseks ja juba homme on võimalik esitada Ratasele komisjoni ametlik kutse,“ lisas Odinets.