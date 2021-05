"Kindlasti mitte," ütleb ta, väljendades üllatust, et sellist mõtet üldse kaalutakse. "Tegemist on põhimõttelageduse sünonüümiga," leidis ekspeaminister. Ta viitas muuhulgas kõigile Keskerakonna skandaalidele, mis on Ratase ajal aset leidnud.