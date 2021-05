Ansip põrutab: Ratas on põhimõttelageduse sünonüüm, kes ei tohiks riigi teenistuses jätkata

"Kindlasti mitte," ütleb ta, väljendades üllatust, et sellist mõtet üldse kaalutakse. "Tegemist on põhimõttelageduse sünonüümiga," leidis ekspeaminister. Ta viitas muuhulgas kõigile Keskerakonna skandaalidele, mis on Ratase ajal aset leidnud.

Kõige rohkem häirivad Ansipit siiski Ratase valitsuste ajal tehtud rahandusotsused. Eesti pikima staažiga valitsusjuht tunnistab kibedat meelt: "Kui keegi lammutab seda, mida mina olen üles ehitanud…" Eurosaadik ei hoia end tagasi, kui räägib headel aegadel riigi reservide kulutamisest: "Ratas lagastas riigi rahanduse."

Vesi ja Coca-Cola

"On satutud viljasalve ja prassitud nii, kuis jaksab," tõmbas poliitik paralleeli Ratase valitsuste ja Ratase enda kulutamisotsuste vahele. "Minu ajal olid autos ka joogid, aga ainult vesi ja Coca-Cola," meenutas Ansip. Ta imestab: "Kuidas saab Pädaste mõisas nii palju kulutada?" Ta lisab, et on seal söömas käinud ning märksa odavamalt hakkama saanud. Ratase nõunikud kulutasid seal 320 eurot inimese kohta.

Reformierakonna liige leiab, et Eestis toimub kaugenemine põhjamaisest askeetlikust valitsemisstiilist "Rootsi välisminister Mona Sahlin pidi omal ajal tagasi astuma, sest ostis riigi krediitkaardiga Toblerone šokolaadi ja sukkpüksid," võrdleb Ansip juhtumeid. Ta juhib tähelepanu sellele, et ainuüksi saja euro kulutamine ühe inimese söögikorrale on liiast, rääkimata mitmesajast, nagu Ratase lähikonna puhul. "100 eurot õhtusöögi kohta oleks väga suur summa isegi Brüsselis," nentis ta.

Jüri Ratase juhitava Keskerakonna skandaalid

9. detsember 2016. Napid seitseteist päeva pärast Jüri Ratase peaministriks saamist lahkub ametist maaeluminister Dmitri Repinski. Muude kompromiteerivate detailide seas selgus Eesti Ekspressi loost, et tema firma mahetootena reklaamitud kitsejuust oli hoopis Hollandist imporditud. Repinski sai 17 päeva eest 3391 eurot hüvitist ning jätkas nii riigikogus kui ka Jõhvi Keskerakonna pealikuna.

24. mai 2017. Riigihalduse minister Mihhail Korb astub tagasi, sest oli öelnud: "Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt." Hiljem saab Korb uue tähtsa ametikoha – temast saab Keskerakonna peasekretär.

17. aprill 2018. Riigihalduse minister Jaak Aab astub tagasi, sest ta tabati jääknähtudega autoroolist.

8. märts 2019. Riigikogu valimistel pettumust valmistava kaotuse osaks saanud Keskerakond teatab, et ei lähe koos Reformierakonnaga koalitsiooni. Uus valitsus moodustatakse koos EKRE ja Isamaaga. Jjärgneb kaks aastat kestev permanentne skandaaliseisund. Selle peategelasteks on EKRE juhid Mart ja Martin Helme, kelle käitumise pärast Ratas alatihti vabandama peab.

22. jaanuar 2020. Jana-Helen Juhaste annetab Keskerakonnale 50 tuhat eurot, kuigi ta oli hoopis EKRE liige. Asjaosalised ajavad annetusega seoses palju häma, ent prokuratuur kahtleb, kas raha pärines ka tegelikult Juhastelt. Viimase eksabikaasal oli annetuse tegemise paiku pooleli Tallinna Hipodroomi krundiga seotud arendus, millega seoses oli pooleli vaidlus Tallinna kommunaalametiga.

17. november 2020. Õhtuleht paljastab, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps on kasutanud haridus- ja teadusministeeriumi vara isiklikuks otstarbeks. Asi areneb kriminaalmenetluseni, mis on hetkel pooleli.

12. jaanuar 2021. Puhastustule lootuseleek kustub: Jüri Ratase juhitav Keskerakond satub järjekordsesse väidetava keelatud annetusega seotud skandaali, seekord suurärimees Hillar Tederilt saadud rahaga seoses. Läbi otsitakse ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ruumid, lisaks Keskerakonnale saab kahtlustuse ka partei peasekretär Mihhail Korb. Ratas astub peaministriametist tagasi, ent maandub pehmelt parlamendispiikri toolil.

12. mai 2021. Eesti Ekspress kirjutab, et riigikantselei eelarvesse on tekkinud 24 tuhande euro suurune "peaministri büroo esinduskulude rida". Muuhulgas kulutatakse seda toidukordadele, mis maksavad ühe inimese kohta mitusada eurot. Riigikantselei sõnul olid kulutused Ratase enda otsustada. Kontrollsüsteem puudus: kulutuste kontrollimine ja heakskiitmine jäi kulutamises ise osalenud ning Ratase enda poolt nimetatud büroojuhi Johannes Merilai otsustada.

