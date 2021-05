Austria liidukantsler Kurz sattus võimaliku valetunnistuse andmise pärast uurimise alla

Video pakkus erinevaid uurimissuundi, sealhulgas kas ametisse nimetamised riigiettevõtetes toimusid korrektselt. Strache väitis, et oli purjus ega rääkinud tõsiselt. Opositsiooni esindajad parlamendikomisjonis on süüdistanud Kurzi ja tema erakonda ÖVP-d mittetäielikus koostöös.

„Ma teadsin, et oli seaduslik nõue rääkida komisjonile tõtt ja seetõttu vastasin ma loomulikult alati tõeselt,” ütles Kurz täna pressikonverentsil, kus teatas, et tema ja ta personaliülem on uurimise alla võetud.

Kurzil ja ÖVP-l on populaarsusküsitluste järgi Austrias selge esikoht, aga juurdlus on uus löök pärast seda, kui veebruaris võeti uurimise alla Kurzi lähim liitlane, rahandusminister Gernot Blümel, keda kahtlustatakse altkäemaksuvõtmises hasartmänguettevõttelt, mis oli hädas maksudega.

Parlamendikomisjon on uurinud konservatiiv Thomas Schmidi nimetamist Austria riikliku valdusfirma ÖBAG (Österreichische Beteiligungs AG) tegevjuhiks. ÖBAG-i valduses on riigi osalus erinevates ettevõtetes, näiteks naftafirmas OMV. Komisjoni uuritud SMS-id näitavad, et Kurz kirjutas Schmidile, et viimane saab „kõik, mida tahab”.