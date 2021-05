VIDEO | Mari-Anne Härma: 300 nakatunut päevas võib olla meie uus normaalsus

Kuigi R läheneb paljudes Eestimaa paikades ühele, ei näe Härma selles suurt murekohta. Ta viitab, et on näha üldist nakatumise stabiliseerumist. Harjumaa puhul oodatakse veel teatud langust. "Sellise stabiliseerumise juurde võiksime jääda ka järgmiseks kaheks-kolmeks kuuks," ütleb ta.

Kõik taandub sellele, kuidas meil on lood haiglaravivajadusega. Tema sõnutsi on eesmärk jõuda selleni, et haiglates ei pea enam plaanilist ravi piirama.

Ta märgib, et ei julge enam loota, et päevane nakatumiste arv 200 kanti langeks ja seal püsiks, pigem püsib see 300 ringis.

Kas 300 on meie uus normaalsus? "Jah, see võib nii olla. Kui veel nädal või kaks on näha haiglaravi vajaduse langust ning ka edaspidi ei reageeri haiglaravi nakatumise kasvule tundlikult, siis ei ole meil põhjust seda kolmesadat karta."

Lisaks on intervjuus juttu sellestki, kuidas piirangute leevendamine on koroonaolukorda mõjutanud.