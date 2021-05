66% teistest rahvustest arvab, et õpe eesti keeles peaks algama juba lasteaias, ja 14%, et põhikooli 1.–6. klassis, selgus eile avaldatud Eesti ühiskonna lõimumismonitooringust. Sama arvavaid eestlasi on 81% ja 12%. Need tulemused ei pane keskerakondlasi kiirustama eestikeelsele haridussüsteemile üleminekuga.