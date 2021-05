Endised Ratase büroojuhid priiskamisest: peaministri tööga kaasnevad kulud kaetaksegi riigikantselei poolt

Tänasest Eesti Ekspressist jääb mulje, et peaministri töö on nagu Vahtramäe Emili lustielu Hultsfredi väljal. Sonimüts raha täis, saab nelja krooni ja kahekümne ööri eest kasvõi nelikümmend kaks korda karusselliga sõita ning nõrkemiseni mõõganeelajaid ja tulesülgajaid vaadata.

Tegelikult saadab peaministri roll selle kandjat ööpäeva- ja aastaringselt. See on vastutusrikas ametikoht, kus töötunde ei loeta ning aasta jooksul toimub üle tuhande koosoleku ja kohtumise. Visiitidel langeb osalejatele enamasti topeltkoormus, sest samal ajal tuleb ära teha ka tavapärane päevatöö. Loomulikult kaasnevad peaministri tööga ka mitmesugused kulud, mida kaetakse etteantu piires riigikantselei eelarvest. Nii oli see enne Jüri Ratase peaministriks saamist ja nii on ka edaspidi.