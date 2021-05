Politsei alustas Keskerakonna autohuligaani Kravtšenko suhtes menetlust

Esmalt politsei menetlust ei alustanud, sest Rüütmann ütles politseile, et ta viga ei saanud ja avaldust esitada ei soovi. Kravtšenko andis ka ise teada, et ta vabandas Rüütmanni ees ning avaldas juhtunu üle kahetsust. Kravtšenko lisas, et õnneks midagi tõsist ei juhtunud ning ta on juhtunust ka Rüütmanniga vestelnud.

Esmaspäeval ütles Rüütmann Delfile, et vahepeal oli ta käinud haiglas ja seal tuvastati tal põlvemeniski põrutus ja vesi põlves. Sama päeva Õhtulehele ütles ta, et ta oli peale intsidenti haige, et tal oli palavik ja et veenid said põrutada. Igal juhul esitas ta ka avalduse politseile.