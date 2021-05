FOTOD ja VIDEO | Päästjate meeleavaldus: riigijuhid, kus on lubatud palgatõus?

Sellega tuletasid päästjad riigikogule ja valitsusele meelde, et hoolimata lubadustest on päästjate palgaprobleem jätkuvalt lahendamata.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et päästjad seisavad selle eest, et päästjad saaksid 2023. aastaks Eesti keskmist palka. Ta lisas, et seisab selle eest, et aastaks 2025 oleks saaksid päästjad 1,2-kordset keskmist palka.