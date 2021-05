ERISAADE | Kas Jüri Ratas ajas sassi riigi, erakonna ja enda rahakoti? Kuidas mõjutab lugu tema presidendiambitsiooni?

"Me kõik teame, et Jüri Ratas tahab saada presidendiks ja ta vähemalt kaalub seda väga tõsiselt. Ja väidetavalt on asi nii kaugel, et on Jüri Ratta otsustada: kui mina tahan, siis ma saan presidendiks. Siin ei olegi nagu muud juttu. Kogu presidendivalimised taanduvad ühele küsimusele: kas üks mees tahab või ei taha? See on lihtsalt selline poliitiline reaalsus hetkel Eestis," rääkis koos Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Mooraga Erisaate stuudiot külastanud Roonemaa.