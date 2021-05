VIDEO | Iisrael kuulutas Lodi linnas välja eriolukorra, Tel Avivi suunas lasti Gazast 130 raketti

Lodis süüdati autosid ja 12 inimest sai teadete kohaselt vigastada. Linnapea võrdles olukorda kodusõjaga, vahendab BBC News.

Palestiina relvarühmitused lasid sügavale Iisraeli territooriumile sadu rakette, millele Iisrael vastas võimsate õhulöökidega Gazas. Palestiinlased teatasid, et lasid Iisraeli suurima linna Tel Avivi suunas 130 raketti pärast seda, kui Iisraeli õhurünnak hävitas Gaza sektoris kõrghoone.

Senistel andmetel on vastasseisus hukkunud vähemalt 31 inimest.

Tel Avivi lähedal Lodis puhkesid Iisraeli araablaste rahutused, mille käigus loobiti politseinikke kividega ja viimased vastasid šokigranaatidega.

Protestid järgnesid päev varem rahutustes hukkunud Iisraeli araablase matustele.

Iisraeli ajalehe Haaretz teatel sai vähemalt 12 inimest vigastada.

Iisraeli meedia teatas, et sünagoogid ja mitu äri süüdati põlema, ning Reutersi teatel räägiti, et juudid loopisid kividega araablase juhitud autot.

Eile õhtul kuulutas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu Lodis välja eriolukorra. Läänekaldalt toodi kohale Iisraeli piiripolitsei.

Rahutusi on olnud ka teistes suure Iisraeli araablastest elanikkonnaga linnades ning Ida-Jeruusalemmas ja Läänekaldal.

„Kogu Iisrael peab teadma, et see on täielik kontrolli kaotamine,” ütles Lodi linnapea Yair Revivo. „Lodis on puhkenud kodusõda.”

Ajaleht The Times of Israel teatas, et tegemist on esimese korraga pärast 1996. aastat, kui valitsus kasutab araablaste kogukonna vastu erivolitusi.

Netanyahu teatas, et kehtestab liikumiskeelu, kui see on vajalik.

Iisrael teatas, et andis öösel uusi õhulööke sihtmärkide pihta Gazas vastuseks jätkuvale raketitulele Gazast.

Palestiinlased on lasknud Iisraeli linnade suunas sadu rakette, püüdes ilmselt kaitsesüsteeme massiga rivist välja lüüa.

Gazas valitsev Hamas teatas, et lasi rakette Tel Avivi ja selle eeslinnade suunas vastuseks sellele, et „vaenlane on sihikule võtnud korterelamud”.