Erakondade reiting: aasta algusest on enim toetust kasvatanud EKRE

Võrdluseks on Reformierakond kahe kuuga kaotanud 4,8% oma toetusest, kuid nende reiting on praegu ligi 2% kõrgem kui aasta alguses. Keskerakonna toetus on alates märtsi keskpaigast püsinud stabiilselt 20% lähedal, kuid aasta algusega võrreldes on praegune toetus 1,6% madalam.