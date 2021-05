Terviseminister Kiik: koroonaplahvatust suvel tõenäoliselt ei tule

"Olukorras, kus meil on nädala lõpuks vaktsineeritud umbes 400 000 inimest ja haiguse on läbi põdenud 100 000 inimest, eeskätt eakamad, eeskätt riskirühma liikmed, olukorras, kus vaktsineerimine kasvab iga nädalaga ja nakatumise tase on praegu umbes seal, kus ta oli novembris, siis mina tõesti seda tõenäosust ülearu kõrgeks ei hinda, et meil nüüd suvekuudel toimuks COVID-19 plahvatus," vahendab ERRi portaal Kiige sõnu.

Ministri jutu järgi tähendaks vastupidine olukord seda, et kõik läheb valesti. "Tulevad uued tüved, mis vaktsiinist ei hooli, tuleb välja, et koroonaviirusele hakkab päikesevalgus meeldima, Eesti elanikud kaotaksid igasuguse vastutustundliku käitumise. Ma ei usu, et need asjad korraga juhtuvad," lisas ta.

Kiige sõnul on eesmärk jõuda sügiseks selleni, et vaktsineeritud oleks 70 protsenti täisealistest inimestest. Ta ütles, et mida rohkem inimesi on sügiseks vaktsineeritud, seda kindlam on see, et ei pea hakkama jälle piiranguid kehtestama.

Minister väljendas ühtlasi usku, et juba suvekuudel saab vabamalt reisida Eesti lähiriikidesse.