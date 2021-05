FOTOD | Saku vallas hukkus rongi alla jäänud noor naine, rongiliiklus seiskus

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) valvepressiesindaja rääkis kella 18.30 ajal Delfile, et politsei viib sündmuskohal läbi uurimistoiminguid ja kõik asjaolud on selgitamisel. Teadaolevalt ükski reisija viga ei saanud.

Adamberg tõdes, et hilinemisi võib ette tulla ka teistel suundadel ja sõitmist jätkatakse nii pea, kui politsei on oma toimingud sündmuskohal lõpetanud ja andnud selleks loa.

"Hetk hiljem lasti käsipidur peale, et rong kohe kiirelt seisma saada ning hetk pärast seda käis rongi alt kolks läbi. Rong seiskus. Seejärel oli rongis paar minutit vaikust ning siis teavitati, et on juhtunud liiklusõnnetus, aga et rong ise on korras," märkis Rumberg. "Selleks hetkeks oli aru saada, mis on juhtunud. Mõni hetk hiljem saabus esimene politsei- ja siis kiirabiauto, seejärel veel eravärvides politsei- ja viimaks üks erasõidukilaadne kiirabiauto."