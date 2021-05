VIDEO | Kaasani ajakirjanik Delfile: turvamees ja koristaja panid häire üürgama - tänu sellele pääses tulistaja eest hulk lapsi

„Meie kui massiteabevahendid toetume paljus ametlikule informatsioonile, mida meile antakse. Üksikasju pole praegu eriti palju, see on tavaline kool magalarajoonis. Tulistaja lõpetas selle neli aastat tagasi ja hiljuti visati ta välja kolledžist – ta ei käinud alates veebruarist kohal. Ilmub erinevat informatsiooni selle kohta, et umbes sel ajal lõpetas ta kõigiga suhtlemise. Iseloomustused õppeasutusest on normaalsed: vaikne, tagasihoidlik, millega erilisega välja ei paistnud.

Tulistaja oli üksi, andis ise alla. Koolis oli ta kaheksa minutit. Kuus last on reanimatsioonis, mõned äärmiselt raskes seisundis, nii et on võimalik, et ohvreid tuleb juurde. Hukkus 26-aastane inglise keele õpetaja, kaks hukkunut kukkusid surnuks, kui hüppasid aknast välja.