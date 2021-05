VIDEO | Kaasani ajakirjanik Delfile: turvamees ja koristaja panid häire üürgama - tänu sellele pääses tulistaja eest hulk lapsi

“Ja veel üks asi: vahetult pärast tragöödiat levisid Facebooki-vestlustes sõnumid, et [veresaun] toimub mitmes koolis üle linna. Hüsteeria levis kiiresti. Jagamised, kõik muu. Aga me peame julgeolekujõude kiitma, sest nad leidsid kiiresti üles seltsimehed, kes need jutud liikvele lasid — nüüd annavad nad tunnistusi,” märkis Gubajeva.

“Veel üks valeuudis oli selle kohta, et haiglatel pole piisavalt verd ja vaja on doonoreid — verekeskus on varudest tühi. Inimesed läksid kohale, kuid tervishoiuministeerium andis teada, et kõik vajalik on olemas ja verd on piisavalt.”