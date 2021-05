Mart Luik hakkab Tallinna ettevõtlusdirektorina teenima 4500 eurot kuus

Mart Luik on lõpetanud ajakirjanikuna Tartu ülikooli ja on lõpetamas MBA õpinguid University of Cumbria’s Suurbritannias. Ta on varasemalt töötanud Postimehe, Ajakirjade Kirjastuse ja TV3 juhina, samuti tegutsenud meediajuhina Venemaal, Sloveenias ja Ukrainas. Hiljuti töötas ta välisministeeriumis ministri nõunikuna.