Jüri Luik lahkub riigikogust

"Välisministeeriumil on hea meel, et pikaajalise diplomaatilise kogemusega Jüri Luik otsustas meie ettepaneku vastu võtta ja ministeeriumisse naasta, et Eesti julgeolekupoliitika kujundamisele kaasa aidata. Ta asub tööle välisministeeriumi juhtkonna nõunikuna, kelle teemavaldkonnaks on NATO strateegilise kontseptsiooni väljatöötamisega seonduv," kinnitas välisministeeriumi kõneisik Luige tagasipöördumist.