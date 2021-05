VIDEO | EKRE saadik riigikogus: meil on siin saalis palju keskealisi mehi, kes sooviksid 12-, 13-, 14-aastastega seksuaalvahekorda astuda

"Meil on palju lugupeetud kolleege siin saalis, keskealisi mehi, kes tahaksid 12-, 13-, 14-aastasega abiellu astuda ja ju siis ka seksuaalset vahekorda. Kuidas see läheb kokku teie eelnõuga?" küsis Peeter Ernits karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE) kohta, mille eesmärk on seksuaalse enesemääramise piir tõsta 16-eluaastani. "Lugupeetud härrasmees võib-olla tahab, aga 12-aastane võib-olla ei saa veel aru, mis on hea?"