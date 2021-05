Läti politsei asejuht sattus sisejulgeolekubüroo uurimise alla ja kõrvaldati ametikohuste täitmiselt

Läti politseiülem Armands Ruks ütles, et nähtavasti ilmnesid sisejulgeolekubüroo uurimistoimingute käigus uued uurimissuunad, mistõttu tema asetäitja töökohustuste täitmiselt kõrvaldati. Ruks märkis, et olukord kurvastab teda ning sisejulgeolekubüroo kahtlustus heidab kahtlemata varju nii riigipolitseile kui ka Krapsisele, vahendab Läti Delfi.

Krapsis ütles LTV-le, et sisejulgeolekubüroo andis talle isiku staatuse, kelle vastu on alustatud kriminaalprotsessi. Krapsis teatas, et ei ole ametikohuste täitmiselt kõrvaldatud ega ole teda üle kuulatud. Endavastaseid kahtlustusi Krapsis kategootriliselt eitab.

„Loomulikult on mul praegu keeruline sisejulgeolekubüroo kahtlustusi ümber lükata, sest mul ei ole lihtsalt teada, milliseid õigusrikkumisi ma olen läbi lasknud. Ma ei hakka eitama, et sisejulgeolekubüroo kahtlustused heidavad varju politsei, minu ja minu perekonna mainele sõltumata sellest, kas see kriminaalmenetlus lähemas või kaugemas tulevikus edasi liigub. Igal juhul võib selgelt kinnitada, et minu südametunnistus on puhas,” ütles Krapsis.