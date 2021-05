Krista Fischer: kui kõik lapsed lähevad kooli, võib R tõusta, kuid laste heaolu on olulisem kui praegune viiruserisk

Teadusnõukoja liige professor Krista Fischer rääkis Delfile, et nakatumiskordaja R on 0,95 kandis, mis tähendab, et oleme Fischeri koostatud keskmises prognoosis. Kõige optimistlikum prognoos oleks tähendanud, et praeguseks oleks ööpäevased nakatumisnäidud 200 ja 300 ringis, kuid need küündivad siiski kõrgemale. Täna lisandus 359 positiivset testi.