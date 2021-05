Sel nädalal selgus, et kõik 16-aastased ja vanemad saavad 17. maist registreerida end kaitsesüstima. Varem pole inimesi nii suurtes gruppides korraga vaktsineerimisele registreerima lubatud. Kuigi jaanuarist on teada olnud, et millalgi jõutakse ka nooremaealiste kaitsesüstimiseni, siis digiloo võimekus on vaid protsent vaktsineerimata 16–49-aasta vanustest inimestest.