Allar Jõks andis valitsuse piirangute pikendamise tõttu kohtusse

Jõks heidab kaebuses toonasele korraldusele muu hulgas ette, et seletuskirjas ei põhjendatud, kuidas mõjutavad piirangud haridust, ettevõtlust või kultuuri tarbimise harjumusi. Ka ei leidu Jõksi sõnul korralduses andmeid, mille pealt saaks järeldada, et teatrid ja kontserdisaalid on nakatumisohtlikud kohad.

"Kas leiab põhjendusi, miks peavad etendused ja kontserdid olema keelatud, kuigi võrreldes märtsi algusega, kui riik keerati lukku on 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta ning haiglaravil viibivate inimeste arv vähenenud ligi kolm korda? Ei," kirjutas Jõks. "Selle asemel leiab asjassepuutumatud üldisi viiteid teistele riikidele ja uuringutele. Iirimaa näide paraku ei põhjenda, miks Eesti nakatumisnäitajad mai alguses nõuavad just selliseid piiranguid ning miks näiteks hajutatuse või täituvuse piiramine ei ole piisav."

Jõks lisas, et kaebus ei tähenda, et advokaat on viiruse eitaja. "Küll aga eitan arusaama, et viiruse tõrjel ei pea riik arvestama teiste õigustega," lisas ta.