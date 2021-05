VIDEO | Venemaal Kaasanis hukkus koolitulistamises 8 inimest ja 20 sai viga, tulistaja peeti kinni

Kooli juurde saabunud Tatarstani president Rustam Minnihanov ütles, et hukkus seitse last – neli poissi ja kolm tüdrukut, kes olid kaheksanda klassi õpilased. Veel 16 inimest, 12 last ja neli täiskasvanut viidi haiglasse, vahendab RIA Novosti.