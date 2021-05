Hiina rahvastiku kasv läheneb nullile. Kas Hiina suudab enne rikastuda, kui elanikkond vanaks jääb?

Hiina rahvaarv kasvas viimase kümne aastaga 72 miljoni võrra ja oli 2020. aastal 1,411 miljardit, teatas Hiina riiklik statistikabüroo pärast kord kümne aasta jooksul toimuvat rahvaloendust. Rahvaarvu keskmine aastane kasv oli 0,53%. Kasv vähenes 0,04% võrra, vahendab Associated Press.

Hiina kehtestas 1980. aastal sündivusele piirangud, et takistada elanikkonna ülemäära kiiret kasvu, aga nüüd on tekkinud mure, et tööealine rahvastik kahaneb liiga kiiresti, mis takistab jõuka majanduse tekkimist. Piiranguid laste sünnile on leevendatud, aga nüüd ei soovi paarid ise lapsi saada suurte kulude, elamispinna puuduse ja emade diskrimineerimise tõttu töökohtadel.

Eelmisel kuul teatas statistikabüroo, et rahvastik kasvas 2020. aastal, aga ei avaldanud, koguarvu. See näis katsena rahustada ettevõtteid ja investoreid pärast seda, kui ajaleht Financial Times kirjutas, et rahvaloendusega võidi avastada ootamatu kahanemine.

Kiiresti vananev Hiina on majandusteadlaste sõnul silmitsi küsimusega, kas suudab rikastuda enne, kui vanaks saab.

Hiina tööealine elanikkond vanuses 15-59 aastat kahaneb, olles saavutanud tipu 925 miljonit 2011. aastal. See tõstab palku, sest ettevõtted konkureerivad tööjõu pärast. See võib aga takistada uute valdkondade arendamist ja tarbijakulutustel, mitte kaubandusel ja investeeringutel põhinevat kestlikku majanduskasvu.

Eelmise aasta sündide arvu ei avaldatud, aga varasemad andmed on näidanud, et sündide arv aastas on vähenenud alates 2016. aastast.

„Me oleme rohkem mures tööealise elanikkonna kiire kahanemise pärast,” ütles Pekingi ülikooli rahvastiku-uuringute professor Lu Jiehua.

Tööealise elanikkonna osakaal oli 2011. aastal kaks kolmandikku, aga langeb 2050. aastaks veidi rohkem kui pooleni, teatas Lu. Hiina töö- ja sotsiaalkindlustusministeerium teatas 2016. aastal, et see elanikkonna grupp võib kahaneda 2050. aastaks 700 miljonini.