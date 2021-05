WHO kuulutas koroonaviiruse India tüve ülemaailmselt muret tekitavaks

„On olemas informatsiooni, et viidata B.1.617 suurenenud nakkavusele,” ütles WHO koroonaviirusealase tegevuse juht Maria Van Kerkhove ajakirjanikele, vahendab AFP.

„Sellisena klassifitseerime me selle muret tekitavaks variandiks ülemaailmsel tasemel,” lisas Van Kerkhove.

Van Kerkhove tõi välja varasemad uuringud, mis viitavad tema sõnul sellele, et on olemas vähenenud neutraliseerimine, mis tähendab, et antikehadel paistab olevat laboriuuringute järgi sellele variandile vähem mõju.

WHO teatas samas, et on kaugelt liiga vara tõlgendada seda nii, et sellel variandil on suurem resistentsus vaktsiinidele.

„Praeguste andmete alusel on Covid-19 vaktsiinid selle variandiga nakatunud inimestel endiselt efektiivsed haiguse ja surma ärahoidmisel,” teatas WHO.

Seni on WHO kvalifitseerinud B.1.617 „huvipakkuvaks variandiks”.

Nüüd ühineb India tüvi teiste „muret tekitavate variantidega”, milleks on Briti, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika tüved.

Neid peetakse algversioonist ohtlikumateks kas seetõttu, et nad on nakkavamad, või seetõttu, et mõned vaktsiinid ei kaitse nende eest nii hästi.

Kuigi vaktsiinide efektiivsus võib mõne variandi vastu väiksem olla, kaitsevad vaktsiinid siiski raske haigestumise ja surma vastu.

Van Kerkhove rõhutas, et mis puutub varianti B.1.617, siis praegu ei ole WHO-l mingeid andmeid, mis viitaksid sellele, et diagnostika või terapeutika ja vaktsiinid ei tööta.

Sellega nõustus ka WHO teadusjuht Soumya Swaminathan, kes kutsus üles tasakaalustatud lähenemisele.

„See, mida me praegu teame, on, et vaktsiinid töötavad, diagnostika töötab, sama ravi, mida kasutatakse tavaviiruse vastu, töötab,” ütles Swaminathan. „Nii et ei ole vajadust ühtki neist muuta ja tegelikult... inimesed peaksid hankima ükskõik millise vaktsiini, mis on neile kättesaadav või millele neil õigus on.”

Eksperdid rõhutavad, et mida rohkem viirus levib, seda suurem on oht, et see leiab ideaalsed tingimused muteerumiseks murettekitaval viisil, mistõttu tuleb teha kõik nakatumise takistamiseks.