Turvafirma: jalgrattavarguste arv Tallinnas kasvab

Kui eelmise aasta aprilli lõpuks oli PPA Eestis registreerinud 80 jalgratta vargust, siis sel aastal on sama ajaga politseile teada antud juba 137 vargusest.

Kõige enam ehk 72 protsenti ratastest varastati Tallinnas ning kolmandik kõikidest vargustest registreeriti Tallinna kesklinnas. Nelja esimese kuuga on selles linnaosas toime pandud 44 vargust, samas kui kahel eelmisel aastal oli aprilli lõpuks kesklinnast varastatud vaid 12 jalgratast.

Eelmisel aastal teatati politseile 609 jalgratta vargusest. See on 93 ratast tunamullusest rohkem. Rattavaraste jaoks olid kõige populaarsemad piirkonnad Tallinna kesklinn ja Põhja-Tallinn. Mõlemast linnaosast varastati eelmisel aastal üle saja jalgratta.

Turvaettevõtte G4S Eesti standardlahenuste direktor Tarmo Pärjala rõhutab, et 70 protsenti jalgratastest varastatakse sealt, kus puudub igasugune valve. Ja iga kolmas jalgratas varastatakse trepikojast või koridorist.

"Ekslikult arvatakse, et trepikoda on jalgratta hoidmiseks turvaline koht, sest uks on rauast ja lukus. Paraku pääsevad vargad kerge vaevaga igasse trepikotta," ütles Pärjala.