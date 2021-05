Eesti taotleb AstraZenecalt kiirkorras teiste dooside jagu vaktsiine

Terviseminister Tanel Kiige sõnul on Eestil koos sel nädalal saabuva vaktsiinisaadetisega olemas piisav kogus AstraZeneca vaktsiine, et lähinädalate vajadus katta, teatab ERRi portaal .

"Oleme taotlenud AstraZeneca vaktsiine kiirendatud korras, et meie enda varem taotletud kogus kätte saada, et kõigi nende tarnegraafikute, murede, õiguslike vaidluste olukorras ei tekiks momenti, kus meil pole inimesele sobiva vaktsiini teist doosi pakkuda. Praegu võin küll kindlalt öelda, et teise doosi kate on olemas ja kõik inimesed, kes on alustanud vaktsineerimiskuuri, saavad selle ka lõpetada," kommenteeris tervise- ja tööminister Kiik ERRile.