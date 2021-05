Päästjad korraldavad kolmapäeval virtuaalse meeleavalduse: palgaprobleem on endiselt lahendamata

Meeleavaldusega tuletavad päästjad riigikogule ja valitsusele meelde, et hoolimata lubadustest on päästjate palgaprobleem jätkuvalt lahendamata. Lisaks soovitakse juhtida valitsuse tähelepanu sisejulgeoleku asutuste eelarve kärpimisest tulenevatele kahjudele, mis ületavad EPTAÜ hinnangul sellest saadavat kasu.

Juba aprilli lõpus tegid päästjad avaliku pöördumise riigikogu ja valitsuse poole, väljendades oma rahulolematust selle kohta, et nende palgalõhe võrreldes Eesti keskmisega on alates 2018. aastast kasvanud, jäädes keskmisele palgale alla 380 eurot.

Aprilli lõpus ütles EPTAÜ usaldusisik Kalle Koop: "On üsna suur tõenäosus, et võime kõiki nõudeid jälgides Toompeale tulla." Ta lisas, et jutt käib olukorrast, kus pandeemia leevenemise tulemusena saavad sellised kogunemised taas seadusega lubatuks. Et aga teemaga ei kannata oodata, plaanib ametiühing virtuaalse meeleavalduse korraldamist lähemal ajal.