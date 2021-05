Tagaajamine Harjumaal: kurjategijad rammisid oma veokiga politseiautosid. Korravalvurid kasutasid tulirelva

PPA andis teada, et täna viidi Harjumaal Tallinn-Pärnu maanteel läbi politseioperatsioon narkokuriteos kahtlustatavate meeste kinnipidamiseks. Politseinikud andsid veokijuhile tankla parklas peatumismärguande, mida ta eiras. Kahtlustatav sõitis oma veokiga pihta politseiautodele ning lahkus üle haljasala parklast, riivates seejuures ka ühte kõrvalist sõiduautot. Maanteel lisas ta kiirust, riivas politseisõidukeid ning keeras ringteelt ära kõrvalteele, kuhu kaks politseiautot talle järgnesid. Nendele järgnes kolmas kinnipidamisel osalenud eriüksuse auto, millele tuli ringteel vastu põgeneva veokiga sarnane veok. Politseinik tegi ühe sihitud lasu veoki esirehvi, misjärel sõiduk peatus. Kontrollimisel selgus, et tegemist ei olnud juhtumiga seotud veokiga. Sõidukis viibis üks inimene, kes viga ei saanud.

Politsei eriüksuse K-Komando juht Hannes Perki sõnul oli tegemist planeeritud kinnipidamisega, kuid ka sellega kaasnevad alati riskid. "Me ei tea kunagi, kuidas kurjategija politseid nähes reageerib. Kas saadakse aru, et mõistlik on rahulikult seisma jääda või üritatakse viimase hetkeni eest ära põgeneda. Narkokuritegude puhul üritavad kurjategijad kindlasti ainest vabaneda, et politsei ei saaks koguda tõendeid. Selliseid kinnipidamisi planeerime alati ette ja üritame neid läbi viia võimalikult ohutult. Paraku ei ole kõiki stsenaariume võimalik ette näha," ütles Perk.