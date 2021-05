Kool koroona ajal Foto: Andres Putting

Täna kogunes teadusnõukoda, et arutada olukorra üle koroonarindel. Nõukoja juht professor Irja Lutar rääkis Delfile, et nende soovitus valitsusele on lubada alates tulevast esmaspäevast kõik lapsed kooli. Muid piiranguid võiks Lutsari hinnangul leevendada ühenädalaste vahedega.