Maris Lauri beebiootel Pentus-Rosimannuse asendamisest: suvel on rahulikum

Rahandusministeri (Reformierakond) abikaasa Rain kirjeldas eile Kroonikale ministri suurt töökoormust: "Õhtuks on ta sageli nii väsinud, et suudab endale tassikese teed keeta ja kustub siis kiirelt ära." Seetõttu küsisime ministri asjendajalt justiitsminister Maris Laurilt, kuidas on võimalik lisaks enda ametile veel ka kuude kaupa rahandusministrina tegutseda.

Lauri leidis, et asendamise vajadus on hästi ajastatud: "Suvine aeg on tavaliselt rahulikum, see võtab kindlasti pinget maha." Tema sõnul ministrite töökoormus kõigubki mõnevõrra. Justiitsminister tõi välja, et rahandusminister on just mitme suure teemaga ühele poole saanud. "Värskelt on olnud lisaeelarve teemad, eelarvestrateegia ja palju koroonaga seotud arutelusid," ütles Lauri.

Ta märgib, et rahandusteemad on talle tuttavad. Tõepoolest, pikalt rahanduses tegutsenud Lauri jaoks on hoopis jusiitsvaldkond üsna uus. Kas ei teki ohtu, et ministrile varasemalt kodusemas valdkonnas tegutsemise tõttu on justiitsministeeriumis vähem ministrit? "Füüsiliselt olen ikkagi kabinetis edasi, kuigi osa ajast tuleb pühendada rahandusministeeriumi asjadele," ütles Reformierakonna liige. "Võib juhtuda, et tööpäevad lähevad pikemaks," tunnistas Lauri.

Pentus-Rosimannus: ma ei kavatse pikalt eemal olla

Rahandusminister arvab, et ei lapseootus ega lapse sünnitamine ei peaks olema midagi, mis töö jätkamise võimatuks teeb. Ta ei leia, et pikemate eemalolekute ajaks oleks vaja eraldi ajutist asendusministrit. "Nii, nagu ka tavapuhkuse ajaks ei nimetata asendusministrit, vaid rakendub tavapärane asendamise kord, nii on mõistlik võimaldada ka ajutiselt lapsehoolduspuhkusel olla," ütles Pentus-Rosimannus.

Minister ütles, et kaugtöö võimalused, millega on aasta jooksul harjuda saanud, teevad naasmise lihtsamaks: "Arvan, et ei lapseootus ega lapse sünnitamine ei peaks olema midagi, mis töö jätkamise võimatuks teeb."