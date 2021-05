Otsustatud: alates 17. maist saavad vaktsiini kõik soovijad

Veel möödunud nädala nentis tervise- ja tööminister Tanel Kiik pressikonverentsil, et noorematele kui 50-aastastele avatakse vakstineerimise võimalus tõenäoliselt järk-järgult, mitte kõigile korraga, sama mainis ta ka täna päeval toimunud vaktsineerimise infotunnis. Sotsiaalministeeriumi pressiesinaja Gea Otsa sõnas, et otsus eesotsas vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeriga võeti vastu infotunni ajal.

Millal on võimalus saada konkreetne aeg vaktsineerimisele ja milliseid pingutusi on tehtud selleks, et digiregistratuur suure koormuse all kokku ei jookseks, ei tahetud täna veel sotsiaalministeeriumist öelda. Täpsemat teavet korralduse kohta lubati jagada homme toimuval pressikonverentsil.