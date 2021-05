Monitooring kinnitab: nii eestlased kui siin elavad venelased toetavad eestikeelset haridust juba lasteaiast

Täna tutvustati värsket Eesti ühiskonna lõimumise monitooringut, kus analüüsitakse nii toimetulekut, keeleoskust, poliitilist enesemääratlemist, meediatarbimist ja palju muud. Kuigi monitooring toob välja mitu murekohta, selgus ka mitu positiivset külge.

Poliitikute vahel kestab seni tuline arutelu muukeelsete koolide lõimumine eestikeelse haridusega. Monitooring näitas, et nii eestlased kui teised rahvused peavad suures osas õigeks, et eestikeelne õpe algaks juba lasteaias. 66 protsenti teistest rahvustest arvas, et õpe eesti keeles peaks algama juba lasteaias, eestlastest arvasid sama 81 protsenti vastanutest.