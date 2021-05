Arhitekt: uutes Eesti rohebüroodes ei pea enam kõrbekuiva või külmaks konditsioneeritud õhu pärast muretsema

„Ruumide sisekliima mõjutab otseselt inimeste tervist ja töövõimet, mistõttu on äärmiselt oluline, et töökohtadel oleks tervislik ning mugav sisekliima. Näiteks õige õhutemperatuur ja -niiskus, sobiv valgustatus ning müratase,“ ütles Laks.

„Büroo113 hoones on üürnikel võimalik endale sobivad ruumid sisse seada ja meie eelistame pigem avatud kontorit, mis soodustab meeskonna sünergia tekkimist ning info liikumist. Samas rajame ka piisavalt privaatseid vestlusruume, et saaks teha väiksemaid nõupidamisi,“ lisas Suigusaar.

„Meie kolime oma kontori Büroo113 majja, sest seal on kaetud kõik olulised töökeskkonna produktiivsust mõjutavad tingimused. Hoone on väärikas ja heas asukohas ning kuna kontorid on tänavataseme mürast kõrgematel korrustel, siis on ruumid vaiksed ja kõrgetest akendest avaneb kena vaade,“ ütles Suigusaar.

„Rohebüroodes on kasutusel uus kütte- ja jahutuslahendus nimega Thermally Activated Building Systems ehk lühidalt TABS, mis võimaldab ruume kütta ja jahutada läbi ühe ja sama hoone vahelagedes asuva torustiku. Sisuliselt tähendab see, et ruumides puuduvad radiaatorid ning klassikalised konditsioneerid,“ ütles Suigusaar.

Rohebürood on Eestis uus trend – selliseid on juba kaks tükki rajatud, lisaks on valmimas kaks uut, mis kasutavad täiesti uut tehnoloogilist lahendust. „Tavalise kütte- ja jahutussüsteemiga kontoris tunnevad paljud end ebamugavalt – see kas kuivatab või puhub konditsioneer tuntavalt külma õhku, mis tekitab inimestele terviseprobleeme,“ rääkis Suigusaar.

Hepsori juht Henri Laks kinnitab oma kogemusest, et lisaks kõigile nutikatele ja keskkonnasäästlikele lahendustele, mis rohelise mõtteviisi ärimajades kasutusel, on olulisim ikkagi see, et seal on lihtsalt parem olla ja töötada. „Ükski varasem kontor ei ole ligilähedalegi jõudnud ja näeme, kuidas töötajate efektiivsus ja rahulolu koos töökohaga on kasvanud,“ selgitas Laks ning lisas, et sellised väärtused on paljudele olulised ja see aitab kaasa ettevõtte positiivsele kuvandile ning töötajate värbamisele.

Keskkonnasõbraliku büroo juures on oluline ka asukoht, mis annab inimestele võimaluse kas jala või ühistranspordiga kohal käia. Büroo113 asub transpordisõlmede lähedal ja võimaldab tööl mugavalt jala, jalgratta või ühistranspordiga käia. Grüne kontorihoone tuleb Haabersti-Mustamäe kergliiklustee äärde ning hoones on olemas kõik vajalik nii jala kui ka rattaga tööl käimiseks – sise- ja välisparkla jalgratastele ning riietus- ja pesuruumid.

„Lähedalasuvad aktiivset liikumist soodustavad terviserajad aitavad kaasa töötajate heale tervisele ja loovad vaheldust istuvale elustiilile,“ kommenteeris Henri Laks.

Parem tulemus, sama hind

Hepsori juht kinnitas, et kuna tavapäraste büroohoonetega võrreldes ei ole keskkonnasõbralike kontorimajade ehitamine oluliselt kulukam, on rohebüroodes ka üürihinnad tavaliste uute kontoritega sarnases hinnaklassis. „Samas võib oodata kokkuhoidu kõrvalkuludelt, sest küte ja jahutus maaküttega on soodsam ning läbimõeldud arhitektuur, päikesepaneelid ja vihmavee kogumine aitavad samuti kulusid vähendada.“

„Meie eesmärk on kõikide oma arenduste puhul mõelda võimalikult keskkonnasäästlikult ja tulevikku vaatavalt. Seetõttu on ka rentnike leidmine olnud sujuv ja pool Grüne rohebüroost on juba enne ehituse valmimist üürilepingutega kaetud. Hepsori arendatud Tallinna senised ainsad rohebürood aadressil Järvevana 7b ja Sõpruse pst 157 olid näiteks valmimise hetkeks juba täielikult välja renditud,“ lisas Laks.