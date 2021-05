Kohus mõistis alaealist seksuaalselt väärkohelnud mehele pika vangistuse

Kriminaalasja arutati kohtunikust ja kahest rahvakohtunikust koosnevast koosseisus, kes leidsid tõendeid põhjalikult analüüsides, et süüdistatava poolt toime pandud kuriteod alaealiste kannatanute suhtes on leidnud täielikku tõendamist ning süüdistatav tuleb nendes kuritegudes süüdi mõista.

Kohus tuvastas, et süüdistatav survestas kannatanut erinevate seksuaalse iseloomuga tegevustes, olles eelnevalt loonud usaldusliku suhte. Lisaks andis süüdistatav kannatanule raha, mille kohta ise püüdis väita, et kannatanu teenis tema juures raha erinevaid abitöid tehes. Kohtus leidis tõendamist hoopis see, et süüdistatav andis lapsele raha seksuaalsete tegevuste järel ning rõhutas korduvalt, et raha saamist tuleb saladuses hoida ja selle kohta küsimise korral tuleb anda ebaõigeid selgitusi. Lisaks ilmnes tõenditest ka asjaolu, et süüdistatav eksitas lapsevanemaid nende lapse viibimiskoha osas.